SICILIA: CROCETTA, FUTURO GOVERNATORE NON LO SCEGLIE ROMA, NON SIAMO COLONIA

7 luglio 2017- 16:11

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Sicuramente non saranno quelli di Milano, che in Sicilia hanno fatto affari con gli appalti, con la sanità, con le Consip, a decidere il futuro della Sicilia. Non saranno neppure i politici di Roma a decidere. Il nuovo presidente della Regione lo decideranno i siciliani. Dobbiamo scoprire l'orgoglio di essere siciliani, dicendo che in Sicilia devono decidere i siciliani". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale."L'autonomia della Sicilia - prosegue - non piace a Roma o a Milano per un motivo molto semplice, perché la Sicilia l'hanno sempre considerata una colonia per farsi gli affari. Da quando c'è questo governo, gli affari non li fanno più. Allora avanti tutta, riscopriamo il nostro orgoglio. Abbiamo tanti problemi, ma stiamo crescendo e non vogliamo tornare al passato. Avanti tutti insieme, orgogliosi di essere siciliani, sapendo che noi saremo gli artefici del nostro futuro. I siciliani - conclude il governatore - dovranno essere i protagonisti della propria libertà, è una battaglia per la dignità e per l'orgoglio. Facciamola insieme".