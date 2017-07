SICILIA: CROCETTA, MI RICANDIDO, DOMANI SPIEGHERò TUTTO

19 luglio 2017- 18:21

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, è pronto a scendere di nuovo in campo alle regionali d'autunno. A confermarlo è lo stesso governatore nel giorno in cui le sezioni riunite della Corte dei conti hanno dato la parifica al rendiconto 2016 della Regione. "Mi ricandido, è fuori dubbio. Domani farò una conferenza stampa e darò tutte le spiegazioni, lanciando la proposta" dice il governatore all'AdnKronos, aggiungendo: "Oggi è il giorno di Borsellino e non voglio commentare altri fatti, lo trovo inopportuno: è un giorno che io considero sacro".