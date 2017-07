SICILIA: CROCETTA, NON GRADITI DA POLITICANTI MA GENTE CI APPREZZA

19 luglio 2017- 19:14

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "La Corte dei conti ci ha dato ragione su tutti i fronti. E' un risultato importante che attesta lavoro eccezionale fatto da questa squadra di governo. Non piaceremo ai politicanti ma la gente ci apprezza e sta capendo quello che abbiamo fatto in questi anni: una straordinaria opera di risanamento". A dirlo all'AdnKronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo il via libera dei magistrati contabili al bilancio 2016.