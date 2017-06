SICILIA: CROCETTA, SE SI CANDIDA GRASSO SARò IL SUO PRIMO SOSTENITORE (3)

17 giugno 2017- 11:37

(AdnKronos) - "Per quel che mi riguarda ho grande rispetto delle posizioni di tutti, ma mi dispiacerebbe molto se la responsabilità dell'uscita di una componente della coalizione venisse addebitata a me - dice Crocetta -Per mesi e persino per anni ho accettato attacchi politici, critiche, dissociazioni, votazioni in aula in contrasto con linea governo che da parte mia non hanno determinato azioni irresponsabili. Ho lavorato per la stabilità, accettato rimpasti non necessari per amore della collaborazione con le forze alleate, ho fatto mediazioni politiche, ma nessuno questa volta può chiedermi mediazioni". E ancora: "La mediazione in politica è necessaria, ma non può essere fatta quando è in gioco la dignità delle persone. La dignità non è negoziabile e non può essere tema di trattative. Fino all'ultimo giorno io lavorerò per portare avanti il programma di governo per i disabili, per i poveri, il patto per lo sviluppo e la programmazione europea. Non sono interessato né a poltrone né a trattative personalistiche sul mio futuro. Ho sempre svolto l'attività politica per perseguire interessi collettivi e non per avere una poltrona".