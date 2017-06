SICILIA: CROCETTA, SENZA DI ME ISOLA FALLITA, SALVATA DA DEFAULT

30 giugno 2017- 13:53

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Senza il nostro lavoro la Sicilia sarebbe fallita. Cinque anni fa abbiamo salvato l'Isola dal default, perché quando ci siamo insediati era impossibile pagare gli stipendi dei dipendenti, i lavori pubblici erano fermi al palo e la sanità allo sbaraglio. Oggi il quadro è totalmente diverso". A dirlo all'Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che si dice "sorpreso" dalla richiesta del procuratore generale della Corte dei conti della Regione siciliana, Pino Zingale, di dichiarare "la irregolarità del rendiconto generale per l'esericizio 2016" della Regione."Nel 2012 le spese per i forestali erano coperte con i fondi per gli investimenti e nessuno aveva sollevato questioni - aggiunge il governatore -. Erano i tempi della Tabella H e degli sprechi. In questi anni abbiamo fatto denunce, ripristinato i conti e liberato la Regione". Martedì prossimo Crocetta ha convocato la Giunta per i chiarimenti chiesti dai magistrati contabili. L'esecutivo sarà chiamato a nominare il nuovo ragioniere generale e ad approfondire le questioni sollevate.