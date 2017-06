SICILIA: CROCETTA, SORPRESO DA RICHIESTA PG, CON ME RIGORE E BILANCI VERI

30 giugno 2017- 13:49

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Il paradosso di questa Isola è questo: quando si taglia, si stringono i cordoni della borsa, si mettono in campo controlli severi e si agisce con rigore si è sottoposti a un'attenzione maggiore. Il mio governo ha sempre fatto bilanci veri e forse questo ci ha esposto a maggiori critiche. La chiarezza sui conti probabilmente porta a questo". A dirlo all'AdnKronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, commentando la richiesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti da parte del procuratore generale della Corte dei conti della Regione siciliana, Pino Zingale, al termine della sua requisitoria, di dichiarare "la irregolarità del rendiconto generale per l'esericizio 2016" della Regione. E "in via subordinata" un "supplemento istruttorio per chiedere la quantificazione del contenzioso passivo".Il presidente, che oggi non era presente alla cerimonia a Palazzo Steri perché "sono stato poco bene" (in rappresentanza della Regione c'era il vice presidente Mariella Lo Bello), si dice "sorpreso" dalla richiesta. "Penso che abbia colto di sorpresa tutti - aggiunge -, persino la stessa Corte". Il governatore ha convocato per martedì prossimo la Giunta. "Esamineremo le richieste di chiarimenti della Corte dei conti e risponderemo con puntualità ai rilievi" conclude.