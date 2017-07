SICILIA: CROCETTA, STOP AD ATTACCHI, ISOLA CAMBIATA E INDIETRO NON SI TORNA

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Basta con gli attacchi alla Sicilia. Se i siciliani guardano le emittenti e la stampa nazionali, vedono una Sicilia che non riscontrano nella realtà. Se, per esempio, in un ospedale di Parma o di Milano si scopre qualcuno che fa interventi inutili per danneggiare la gente, lì non c'è la malasanità. Se, invece, succede un episodio in un ospedale siciliano, allora si tratta di malasanità". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, in un video pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook ufficiale. Per il governatore l'Isola "in questi anni è andata avanti" anche sul fronte della sanità dove "siamo all'ottavo posto in Italia per i livelli essenziali di assistenza, mentre nel 2012 eravamo al penultimo posto".