SICILIA: CROCETTA, STOP AD ATTACCHI, ISOLA CAMBIATA E INDIETRO NON SI TORNA (2)

7 luglio 2017- 16:09

(AdnKronos) - Passi in avanti anche riguardo i fondi europei. "Non è vero che non si spendono, era vero ma non lo è più - dice Crocetta -. Oggi i fondi europei si spendono e l'anno scorso abbiamo fatto le migliori performance in Italia. 'Il Pil in Sicilia decresce' dice qualcuno, prendendo a esempio i dati dal 2009 a oggi, dimenticando che dal 2007 al 2013 abbiamo perso 14 punti e che noi negli ultimi due anni e mezzo siamo i primi in Italia per Pil, crescendo il doppio della media nazionale, più della Lombardia". Certo, ammette il governatore, "abbiamo tanti problemi, ma sono i problemi del passato creati da quelle classi dirigenti, i vecchi uomini che parlano oggi, riferendosi al passato, di una Sicilia dei miracoli, fantastica, in ordine. Invece adesso con un governo che ha cominciato a fare una battaglia contro la corruzione, la clientela, che sta facendo crescere la Sicilia, qualcuno esalta il passato. Indietro non si torna, i siciliani non vogliono questo".