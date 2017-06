SICILIA: CROCETTA, SU DISABILI POLEMICHE INUTILI, ASP STANNO EROGANDO FONDI

12 giugno 2017- 21:11

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "In merito alle diverse voci circolate in questi giorni, voglio rassicurare tutti che la Regione ha già compiuto tutti gli atti necessari per erogare ai soggetti con disabilità gravissima l'assegno di cura di 18mila euro l'anno, il più alto in Italia rispetto a tutte le altre regioni". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, precisando che l'attuale fondo per la disabilità nell'Isola, dopo l'ultima finanziaria, "è di 240 milioni di euro per l'assistenza e 300 milioni per l'assistenza integrata da parte delle Asp. Le Aziende sanitarie hanno già ricevuto i fondi per l'assegno di cura da destinare alle persone con disabilità". Per poter accedere a tali fondi, il soggetto interessato deve siglare un patto di cura per assicurare che tali risorse verranno utilizzate per il benessere della persona con disabilità e comunicare le coordinate bancarie. "Tali procedure sono in corso e nei prossimi giorni verranno erogati i fondi alle persone beneficiarie - assicura il governatore -. La platea interessata è di 1.750 disabili gravissimi. Coloro che non avessero ancora fatto richiesta per l'assegno di cura, possono farlo rivolgendosi alle Asp. Davvero – conclude il presidente - non riesco a capire le polemiche di questi giorni".