SICILIA: CROCETTA VERSO RICANDIDATURA, OGGI INCONTRO CON LA STAMPA

20 luglio 2017- 11:06

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, incontrerà la stampa questo pomeriggio alle 15.30 nella sede del Megafono, in via Mariano Stabile 171 a Palermo. Una conferenza stampa che il governatore aveva annunciato già ieri e durante la quale è probabile che Crocetta ribadirà la sua intenzione di ricandidarsi alla guida della Sicilia. Così mentre continua il pressing dei democratici sul presidente del Senato, Piero Grasso, l'unico nome in grado di scongiurare l'implosione del centrosinistra tra fughe in avanti e veti incrociati, il governatore, dopo aver incassato il via libera della Corte dei conti al bilancio 2016, è ritornato alla carica. "Mi ricandido, è fuori dubbio e domani lancerò la proposta e darò tutte le spiegazioni" aveva detto ieri all'AdnKronos.