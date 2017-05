SICILIA: DAL 24 GIUGNO TORNA IL 'TAOBUK FESTIVAL', TRA GLI OSPITI YEHOSHUA E PM GRATTERI (2)

31 maggio 2017- 10:22

(AdnKronos) - Nel 2016 sono state oltre tremila le persone presenti alla serata inaugurale, sempre al Teatro Greco dio Taormina. Presenti personalità di rilievo internazionale in ambito letterario e artistico: da Michael Cunningham a Claudio Magris, da Giuseppe Tornatore a Leo Gullotta, Lina Sastri e Giacomo Campiotti. Presente l'anno scorso anche il ministro Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.Scenario eccezionale di Taobuk è stata tutta la città di Taormina, a partire dai luoghi turistici più amati, come il Teatro Antico, l’Archivio Storico e Piazza IX aprile, affacciata sulla baia di Naxos e a ridosso dell’Etna. Diciannove le sedi che sono state coinvolte: luoghi pubblici e strutture private si sono aperti alla letteratura e hanno svelato ai cittadini e ai visitatori ogni angolo noto e meno noto della città, definita La Perla dello Jonio, meta prediletta di grandi scrittori, da Tennessee Williams a Truman Capote, da André Gide a Jean Cocteau, da David Herbert Lawrence a Luigi Pirandello.La manifestazione, che un anno fa è stata concepita attorno al tema ‘Gli Altri’, ha richiamato scrittori, giornalisti, filosofi, studiosi, artisti, esponenti della società civile e politica, sia italiani sia internazionali, per sollecitare riflessioni su un tema fortemente attuale. Tra gli ospiti: Simonetta Agnello Hornby, Edoardo Albinati, Alberto Angela, Marc Augé, Pupi Avati, Camilla Baresani, Giacomo Campiotti, Eva Cantarella, Massimo Carlotto, Giancarlo Caselli, Cristina Chiperi, Benedetta Craveri, Michael Cunningham, Leo Gullotta, Giuseppe Leone, Marc Levy, Claudio Magris, Antonio Manzini, Maurizio Molinari, Moni Ovadia, Domenico Quirico, Dorit Rabinyan, Isabella Ragonese, Clara Sánchez, Lina Sastri, Ilaria Soragni, Giuseppe Tornatore, Giulio Tremonti, Clara Usón, Roberto Vecchioni, Gianfranco Vissani.