24 giugno 2019- 18:11 Sicilia: Dal 7 al 14 di luglio torna il 'Master della Strada degli Scrittori'

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - In coincidenza con i trent’anni dalla scomparsa di Leonardo Sciascia, come omaggio alla testimonianza dello scrittore di Racalmuto, sarà “Le parole dell’impegno civile” il tema della nuova edizione del “Master della Strada degli Scrittori”. L’evento, giunto al suo terzo anno, ha il coordinamento scientifico del direttore generale di Treccani Massimo Bray, e del presidente della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro. Si comincia il 7 luglio al Palacongressi di Agrigento, in collaborazione con il Parco archeologico Valle dei Templi e con Coop Culture, con il sostegno di università, banche, aziende, amministrazioni comunali che, come la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, hanno creduto in una iniziativa finalizzata anche a rivitalizzare teatri e piazze di tanti luoghi legati a Pirandello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Rosso di San Secondo, Russello, fino alla vera Vigata di Camilleri.Una settimana di lezioni, laboratori, escursioni e incontri fino al 14 luglio con docenti di primissimo piano che come da formula consolidata del Master approfondiranno ognuno una singola parola della Costituzione: la finalista del Premio Strega Nadia Terranova, svilupperà la voce “Cura”; il regista, attore, scrittore Luigi Lo Cascio (che approfondirà la parola “Creatività”); i giornalisti Andrea Purgatori, Pierluigi Battista e Tiziana Ferrario parleranno rispettivamente di “Memoria”, “Politica” e “Pari Opportunità”. Saranno presenti ad Agrigento anche don Luigi Ciotti e il magistrato Marzia Sabella per le approfondire le parole “Solidarità” e “Giudizio”. Lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri parlerà di “Sicurezza”, mentre l’avvocato Stefano Giubboni e il medico e ricercatore Roberto Burioni si occuperanno rispettivamente di “Lavoro” e “Prevenzione”. Al giornalista Paolo Borrometi è stata invece affidata la parola “Tutela”.Nel corpo docente, oltre ai giornalisti e scrittori Carmelo Sardo e Salvo Toscano come tutor, anche Christian Raimo per la voce “Persona”, Antonello Giannelli per “Scuola”, Marina Castiglione per l’uso del dialetto nel racconto, Gerarta Zheji Ballo per “Integrazione” e lo stesso direttore scientifico del Master, Massimo Bray, per la voce “Paesaggi”. Coordinatore e moderatore dei lavori Felice Cavallaro. Numerosi gli eventi extra master, organizzati tra a Porto Empedocle, Castrofilippo, Favara, Grotte, Racalmuto e in contrada Noce, nell’area del buen retiro di Sciascia. Particolarmente interessanti due serate organizzate alla Valle dei Templi, nel suggestivo teatro allestito fra il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia.