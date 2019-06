28 giugno 2019- 12:06 Sicilia: dalla Regione un progetto per salvare l'asino di Pantelleria

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Salvare l’asino pantesco dall’estinzione e favorirne la diffusione su tutto il territorio isolano. E’ questo l’obiettivo della Regione siciliana che lancia una manifestazione di interesse per cedere in comodato d’uso diciotto esemplari: tredici maschi e cinque femmine. A poterne chiedere l’affidamento sono soggetti pubblici (Comuni, Unione dei Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane, istituti, enti di ricerca, aziende speciali silvopastorali), privati (aziende agricole, zootecniche e agrituristiche che utilizzano animali a scopo didattico, onoterapico e socio-ricreativo o impegnate nella tutela e salvaguardia delle razze autoctone, nella promozione e riproduzione) e enti del terzo settore senza fini di lucro (che svolgono attività di utilità sociale, didattica, turistica e allevamento).L’avviso è stato predisposto dal dipartimento dello Sviluppo rurale, guidato da Mario Candore e le domande dovranno essere presentate entro il 30 agosto. La Regione si occupa della tutela e valorizzazione della razza attraverso un progetto di recupero e conservazione del patrimonio genetico dell’asino pantesco presso l’allevamento San Matteo di Erice dove sono attualmente ospitati 62 esemplari, tra i quali 23 femmine, e nella Tenuta di Ambelia dell’Istituto regionale per l’incremento ippico.