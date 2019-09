5 settembre 2019- 18:20 Sicilia: danni a cavalcavia, chiusa statale 121 catanese

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa al traffico per tre giorni la strada statale '121 catanese', tra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola. Il provvedimento, fa sapere Anas, si è reso necessario "poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandolo irreparabilmente, il sovrappasso della via comunale Giuseppe Verdi, al confine tra i territori comunali di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo".I tecnici di Anas e quelli del comune di Motta Sant’Anastasia, giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato che i danni alla struttura sono tali da non consentire la riparazione del cavalcavia che sarà immediatamente demolito. La statale sarà riaperta al termine delle operazioni di demolizione che saranno ultimate entro tre giorni.