24 novembre 2018- 16:05 Sicilia: Di Maio, imprenditori? Vogliono strade e autostrade a posto

Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - "Gli imprenditori ci chiedono investimenti, che significa anche mettere a posto strade e autostrade. Noi qui in Sicilia vogliamo nominare un commissario straordinario alle strade provinciali che serve per consentire di spendere i soldi già stanziati. Se Musumeci ci fa la richiesta siamo pronti come governo a nominarlo". A dirlo è stato il vice premier, Luigi Di Maio, al termine di un incontro a Palermo con circa 150 imprenditori.