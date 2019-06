4 giugno 2019- 19:21 Sicilia: dibattito su ex province, aula sospesa per incontro Miccichè-Musumeci

Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - La seduta dell'Assemblea regionale siciliana è stata sospesa per cinque minuti in attesa di un incontro tra il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. L'argomento da affrontare è l'emendamento sulla data delle elezioni per i liberi consorzi, le ex province. Nel suo intervento Musumeci ha detto che la decisione "spetta all'aula che è sovrana". A quel punto, Miccichè ha chiesto al Governatore se ritira l'emendamento del Governo e Musumeci ha replicato: "Deve decidere l'aula". E ha chiesto una conferenza di capigruppo. Alla fine si è deciso un incontro tra Miccichè e Musumeci.