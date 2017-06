SICILIA: DISABILI INCONTRANO CROCETTA, SIAMO SULLA BUONA STRADA (2)

13 giugno 2017- 14:28

(AdnKronos) - Inoltre, il piano ha base triennale "ed è stato garantito dal presidente che avrà durata continuativa per tutto il periodo", per tutti i gravi, gravissimi, censiti e non censiti, "dovrà essere sviluppato o eventualmente aggiornato il progetto personalizzato". Dal punto di vista amministrativo "si sono ammesse delle falle comunicative da parte della regione e delle Asp che stanno causando molti disguidi e disomogeneità sul territorio regionale: hanno garantito che risolveranno". "Alla consulta indetta con tutte le associazioni l'assessore Mangano ha illustrato la nascita dell'Osservatorio della disabilità, la legge sulle assunzioni delle persone con disabilità, e la volontà di avviare un percorso strutturato con tutte le associazioni"."Siamo sulla buona strada? - si chiedono i disabili - Forse. Pare si stia iniziando a camminare. Rimane molto da fare soprattutto per la grande platea di persone con disabilità grave e per l'assistenza nelle scuole. Continuiamo a monitorare e vigilare su tutto". i