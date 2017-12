SICILIA: DISABILI, IPPOLITO SI FACCIA CARICO DEL NOSTRO PROBLEMA

28 dicembre 2017- 17:41

Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Mentre l'assessore Armao, in sostanza, ci fa sapere che non abbiamo capito la norma e il Presidente dice che 'c'è stato un errore di comunicazione', anche la Garante per le persone con disabilità, Giovanna Gambino, prende posizione netta chiedendo il ritiro dell'articolo 3 comma 4" dell'esercizio provvisorio. Lo dicono i disabili dell'associazone 'Siamo handicappati, non cretini". "Il vero problema non sono le norme in sé, ma come vengono gestite, come vengono applicate, l'assoluta mancanza di coordinamento delle ASP, insomma la macchina amministrativa - dicono i disabili - Auspichiamo vivamente che l'assessore Regionale Ippolito possa farsi carico da subito di questo problema e che nel frattempo si applichi del tutto il decreto Crocetta sull'assegno di cura, avviando un percorso serio di riordino del sistema. Questo è quello per cui vi siete impegnati".