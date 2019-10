23 ottobre 2019- 11:18 Sicilia: disperso da 5 giorni sui Nebrodi, forestale ritrova pensionato

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - E’ stato ritrovato questa mattina, vivo e cosciente, Francesco Faro, il pensionato di 74 anni disperso sui Nebrodi da cinque giorni. L’oculista di origini calabresi, ma da tempo residente a Messina, è stato rintracciato dagli uomini del Corpo forestale della Regione siciliana verso le 8.30 in località San Costantino, nel Comune di Caronia, circa sei chilometri a valle del luogo in cui venerdì scorso aveva lasciato la sua auto. Faro è stato trasferito all’ospedale di Santa’Agata di Militello (Messina) per un controllo medico. Nelle ricerche, seguite con apprensione anche dal governatore della Sicilia e dall'assessore Totò Cordano, era impegnata una squadra composta da agenti del Corpo forestale, dell’antincendio e da operai dell’Azienda foreste demaniali della Regione. "Siamo fieri del nostro Corpo forestale - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci - la cui presenza sul territorio è una garanzia assoluta per affrontare ogni tipo di emergenza". "Ancora una volta – aggiunge l’assessore al Territorio Totoò Cordaro - si dimostra l’efficienza di un Corpo, tante volte vituperato, che invece ha tanti uomini validi ed è da questi che bisogna ripartire per il suo rilancio".