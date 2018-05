2 maggio 2018- 17:30 Sicilia: dopo manovra per Governo 'test' collegato, da martedì esame in commissione (2)

(AdnKronos) - Insomma, ancora una volta la strada per il Governo Musumeci, complice l'assenza di una maggioranza in Aula, rischia di essere in salita. "Mi auguro che tratteremo solo le norme ordinamentali - dice Sunseri -, stralciando quelle che prevedono un impegno finanziario e rinviandole o a una prossima finanziaria oppure a ddl ad hoc che seguano l'iter completo". L'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, si dice "molto ottimista". "Faremo il punto non appena la commissione Bilancio tornerà a riunirsi - dice all'Adnkronos - e stabiliremo come muoverci. Io sono molto ottimista, l'impianto che abbiamo voluto dare alla Finanziaria ha tenuto e il collegato è in linea con il documento finanziario". Pronto alla nuova 'battaglia' in Aula? "Non parlerei di battaglia - puntualizza -, ma di confronto. Nell'ordinamento giuridico regionale non esiste il voto di fiducia per i documenti contabili e finanziari, che inevitabilmente sono il punto di incontro tra le istanze che provengono dal Parlamento e quelle che arrivano dal Governo". La legge di stabilità regionale, varata da sala d'Ercole, è proprio "il frutto di un compromesso, una mediazione tra Esecutivo e Parlamento". Un bel compromesso? "I compromessi non sono mai né brutti né belli, sono possibili" taglia corto il vice presidente della Regione siciliana, per il quale "sarebbe interessante valutare in sede di revisione dello Statuto se non si possa introdurre la questione di fiducia" sui documenti contabili.