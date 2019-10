17 ottobre 2019- 19:05 Sicilia: edilizia residenziale, Zafarana (M5S), 'Regione sia meritocratica con Comuni'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "La Regione sia meritocratica nei confronti dei Comuni" per l'impiego dei 22 milioni di euro previsti dallo Stato per l'edilizia residenziale sociale. A chiederlo è la deputata del M5S all'Ars Valentina Zafarana che ha presentato un'interrogazione per conoscere i criteri che la Regione intende seguire. "Sappiamo che ogni regione - dice - potrà vedere finanziate solo un massimo di due proposte di intervento. Dunque probabilmente la Regione farà un filtro prima di inviare le proposte al Ministero. Ed è proprio su questo punto che ritengo fondamentale vi sia la massima trasparenza".Zafarana ha chiesto al governo regionale "di conoscere quali attività abbia avviato per dare la massima pubblicità alla misura e coinvolgere tutti i comuni dell’Isola, così da permettere ad ognuno di essi di presentare le proprie progettualità. Inoltre - dice - ho chiesto che vengano resi pubblici i criteri di valutazione che si adotteranno per individuare i Comuni dei quali verranno inoltrati i progetti al Ministero". "La questione abitativa - conclude - riveste i caratteri dell’emergenza sull’intero territorio siciliano. Sarebbe da irresponsabili non intervenire in modo tempestivo quando se ne presenta l'occasione".