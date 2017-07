SICILIA: ETNA SPRITZ FRA GLI 8 MIGLIORI COCKTAIL AL MONDO

24 luglio 2017- 16:02

Palermo, 24 lug.(AdnKronos) - Al suo fianco ci sono cocktail storici come il Manhattan, il Singapore Sling o il French 75. L'Etna Spritz, celebre interpretazione in chiave siciliana di un classico da bar, conquista il Condé Nast Traveler Usa e entra di diritto, come unico drink italiano, nella sua classifica degli otto miglior cocktail del mondo. A modificare la ricetta del noto aperitivo è stato il bar manager del Grand Hotel Timeo di Taormina Alfio Liotta, lo stesso che durante il G7 si è 'occupato' degli aperitivi offerti ai grandi della Terra durante la cena di gala voluta dal presidente Mattarella. Ad ispirare Liotta e la sua ricetta dell'Etna Spritz è stata la potente eruzione dell’Etna che nel 2014 ha incantato gli ospiti del Timeo sulla Terrazza letteraria. Gli ingredienti che lo caratterizzano sono: Amara, un amaro prodotto sull’Etna a base di arance rosse, spumante siciliano, Soda e Bitter Campari. A completare tutto la maestria di Alfio Liotta. "Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento così importante che ha portato il Bar del Grand Hotel Timeo ad ottenere una visibilità internazionale senza pari - ha detto all'Adnkronos - Questo risultato è frutto della passione e dell'impegno di tutto il mio team che da 4 anni lavora insieme a me per rendere questo luogo un punto di riferimento nel mondo del bartending italiano".