SICILIA: FAI ANTIRACKET, VITTIME PIZZO DENUNCINO E AVRANNO NOSTRO SOSTEGNO

28 luglio 2017- 09:46

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Il Presidente della Fai Antiracket-Acis 'Giovanni Falcone' di Sant’Agata Militello, Giuseppe Foti, si complimenta "per l’inchiesta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, che ha portato al sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 1 milione e 350 mila euro". Nell’inchiesta figurano oltre al noto imprenditore pattese Salvatore Leone, anche altri sei indagati, ai quali sono stati contestati diversi reati: abusiva attività finanziaria, usura, bancarotta e bancarotta fraudolenta in concorso; dalle indagini è emerso, infatti, una fitta rete di prestiti di denaro a tassi usurai, addirittura al 42% annuo.La FAI Antiracket di Sant’Agata Militello "desidera esprimere la propria solidarietà a tutti i soggetti danneggiati da queste attività usuraie e invita chiunque sia vittima o sia a conoscenza di tali delitti a denunciare tutto alle autorità competenti; la FAI Antiracket è disponibile altresì a garantire qualsiasi forma di sostegno alle vittime che vada dall’assistenza legale a quella morale e psicologica", si legge in una nota.