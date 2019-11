5 novembre 2019- 14:15 Sicilia: Falcone, 'smembramento Ferrovia circumetnea non è in agenda'

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - "La ventilata acquisizione di parte dell’azienda o dell’intera Ferrovia Circumetnea non rientra nell’agenda del governo Musumeci. Ci dispiace rilevare, dunque, come la presa di posizione dei deputati del M5S manchi di qualsiasi presupposto". Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone replica alla nota di alcuni deputati del M5S su un ipotetico "smembramento" di Fce. "La Ferrovia Circumetnea - aggiunge - è oggi una realtà virtuosa anche grazie, ce lo consentano i grillini, al supporto assicurato dal governo Musumeci nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. La sinergia ha portato a centrare fondamentali risultati come il finanziamento e l’appalto della tratta Stesicoro-aeroporto della metropolitana di Catania".