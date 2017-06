SICILIA: FARAONE, DA M5S BUGIE E DEMAGOGIA, NO A PENSIONE SOLO CON LEGGE

6 giugno 2017- 16:24

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Oggi è il giorno del privilegio e della vergogna? Ai privilegi e alle vergogne il Movimento 5 Stelle risponde con la bugia e la demagogia". Così il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, commenta la 'marcia' dei pentastellati che oggi a Palermo hanno sfilato dai Quattro Canti a Palazzo dei Normanni per dire 'No' a quella che hanno ribattezzato la 'speedy pensione'. Oggi, con 4 anni, 6 mesi e un giorno di permanenza a Sala d'Ercole, i deputati all'Assemblea regionale siciliana, infatti, hanno maturato il diritto a un assegno di poco più di mille euro lorde. "Per rinunciare ai privilegi i deputati M5S all'Ars - scrive il renziano di Sicilia su Facebook - avrebbero dovuto dimettersi ieri e non l'hanno fatto. Hanno spedito una settimana fa una lettera che è carta straccia e oggi marciano urlando 'vergogna', avendo maturato, da qualche ora, anche loro i requisiti pensionistici". Insomma per Faraone "continua il grande inganno che va smascherato. Perché solo una legge dello Stato, o una legge approvata in Assemblea regionale, può abolire i vitalizi, e il Pd ha presentato un testo a prima firma Matteo Richetti che va su questa strada. Tutto il resto è demagogia, insomma il giorno della bugia" conclude.