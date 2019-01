17 gennaio 2019- 15:48 Sicilia: Faraone (Pd), 'blocco cantiere Pa-Ag simbolo governo a trazione nordista'

Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - "Il cantiere sulla SS 121 Palermo-Agrigento è il simbolo di un governo a trazione nordista che volta le spalle alla Sicilia. Da qui denunciamo l'immobilismo e siamo pronti a fare la nostra parte per far ripartire la Sicilia". Così il segretario regionale del Pd siciliano Davide Faraone annuncia su Facebook un sit-in dei dem sulla Palermo-Agrigento per sabato 19 gennaio, alle 10. "Da 7 mesi - conclude Faraone - il governo Lega- M5S litiga sulla Tav, sta bloccando centinaia di miliardi di opere e, ancor più grave, ha cancellato dall'agenda di governo il Sud e la Sicilia. Noi diciamo sì alla Tav, ma quando in Sicilia? Quando potremo contare su un sistema infrastrutturale moderno con strade provinciali adeguate, linee ferroviarie sicure e veloci?". Faraone ricorda che nel 2016 il governo Renzi firmò il Patto per la Sicilia "destinando 2,3 miliardi per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili. Dopo più di due anni sono stati spesi solo 250 milioni, uno scandalo per una Regione con un deficit infrastrutturale grave che frena l'economia, lo sviluppo e l'occupazione. Ancora più scandaloso è il blocco dei cantieri sparsi in Sicilia e l'inerzia del governo rispetto alla condizione delle strade provinciali".