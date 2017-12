SICILIA: FAVA ANNUNCIA QUATTRO DDL, 'CONTRO POVERTà E PER DIRITTO STUDIO E TRASPARENZA'

11 dicembre 2017- 13:35

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Mancano ancora quattro giorni all'insediamento della nuova Assemblea regionale siciliana ma il neo deputato regionale Claudio Fava, eletto con la Lista 'Cento passi', ha già annunciato quali saranno i primi quattro disegni di legge che saranno presentati a inizio legislatura. I ddl sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Il primo riguarda misure per il contrasto alla povertà assoluta, il secondo norme per il diritto allo studio, un terzo ddl riguarda la trasparenza che prevede l'obbligo per ogni deputato di dichiarare l'eventuale partecipazione a logge massoniche. E, infine, il quarto prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia. "La povertà in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, è aumentata considerevolmente durante la prima decade del nuovo secolo. In particolare in Sicilia la situazione della povertà risulta preoccupante non soltanto rispetto al Paese, ma anche rispetto al resto del Meridione - recita il ddl - Secondo gli ultimi dati Istat, se in Italia nel 2015 un residente su cinque (19,9%) è a rischio di povertà, in Sicilia più della metà della popolazione (55,4%) vive in famiglie a rischio di povertà o di esclusione. La povertà colpisce soprattutto le fasce più deboli, giovani fino a 35 anni e anziani oltre i 65 anni di età, ed è solo in parte compensata dalla presenza di meccanismi di "welfare familiare". Oltre che tra i disoccupati e le persone in cerca di lavoro, il disagio economico e sociale cresce anche fra le persone che hanno già un lavoro, con il deterioramento relativo e la precarizzazione delle loro condizioni reddituali".