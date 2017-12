SICILIA: FAVA ANNUNCIA QUATTRO DDL, 'CONTRO POVERTà E PER DIRITTO STUDIO E TRASPARENZA' (3)

11 dicembre 2017- 13:35

(AdnKronos) - Infine, per quanto riguarda l'ultimo ddl annunciato, prevede la costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. "É istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia - recita il testo - La Commissione é composta da dodici deputati nominati dal presidente dell'assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'assemblea regionale siciliana". "La commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il presidente, due vicepresidenti ed un segretario - si legge nel documento - Apposito regolamento interno, approvato dalla commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso".