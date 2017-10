SICILIA: FAVA, MICARI 'STRETTO' TRA ORLANDO E CROCETTA

3 ottobre 2017- 11:19

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Sui media si assiste a una sfida per nulla gentile tra il presidente uscente Crocetta e il sindaco Orlando, sponsor del magnifico rettore. Ma non stanno nella stessa vincibile armata? È così pesante l’eredità della Giunta Crocetta (tagli alla formazione, infrastrutture fatiscenti, disoccupazione in crescita vertiginosa) a tal punto che Micari deve difendersi rifugiandosi in slogan alla Berlusconi: la free tax area e il miraggio del Ponte". A dirlo è Claudio Fava, candidato della sinistra alla Presidenza della Regione siciliana alle regionali di novembre."Poi c’è la sfida all’ok corral tra Musumeci e Miccichè sulle liste, con candidati impresentabili e discutibili - aggiunge -. Noi lo diciamo sin dall’inizio: liberiamo la Sicilia con un vero voto utile: un voto libero".