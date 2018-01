SICILIA: FAVA, SGARBI SI CANDIDA IN LOMBARDIA, SI DIMETTA DA ASSESSORE BENI CULTURALI

9 gennaio 2018- 18:28

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Oggi si è appreso che Vittorio Sgarbi sta raccogliendo le firme per candidarsi in ticket con Parisi in Lombardia. E' offensivo per il governo e per la Sicilia, Sgarbi consegni subito le dimissioni da assessore ai Beni culturali in Sicilia e si faccia la campagna elettorale in Lombardia". Lo ha detto Claudio Fava (Gruppo Misto) intervenendo in aula dopo le dichiarazioni programmatiche del Governatore Musumeci all'Ars.