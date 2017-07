SICILIA: FIRMATO ACCORDO PER IVA, CROCETTA 'INTESA STORICA'

12 luglio 2017- 22:02

Palermo, 12 lug.(AdnKronos) - "Un accordo storico che consolida i precedenti, migliora i conti della Regione siciliana, consente di salvare i liberi consorzi e le città metropolitane attraverso interventi consistenti e mette definitivamente a posto le entrate della Regione. Continua la politica di risanamento e voglio ringraziare il governo, il presidente Gentiloni, il sottosegretario Boschi, il ministro dell'Economia Padoan, il sottosegretario Bressa e l’assessore Baccei per il grande lavoro congiunto che si è fatto in questi mesi". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, commentando l'accordo sulle modifiche e sulle norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di rapporti finanziari tra lo Stato centrale e la Regione."Tra l’altro va sottolineato un altro aspetto positivo - aggiunge il governatore - ovvero che il governo nazionale, oltre a chiudere con noi questo protocollo, non ha impugnato alcuna norma della finanziaria regionale e ciò dà ulteriore certezza ai nostri conti". Per l'assessore regionale all'Economia, Alessandro Baccei, si tratta di "un’operazione che per la Regione siciliana vale complessivamente due miliardi di euro l’anno - conclude -. L’accordo di oggi sull’Iva vale 160 milioni di euro e oltre a fermare il fenomeno dell’erosione appena verrà approvato il rendiconto in aula, entro agosto, potremo sbloccare tutte le spese, quindi dare i soldi alle province, agli enti locali e confermare il taglio delle tasse relativo a tutte le addizionali regionali".