SICILIA: FIRMATO DECRETO, 18MILA EURO ANNUI PER 1.400 DISABILI GRAVISSIMI

10 maggio 2017- 13:27

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' stato firmato il decreto presidenziale per l'erogazione dell'assegno di cura di 18.000 euro l'anno per i disabili gravissimi. A renderlo noto sono il governatore siciliano, Rosario Crocetta, e gli assessori alla Famiglia, Carmencita Mangano, e alla Salute, Baldo Gucciardi, insieme al presidente della commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana, Pippo Di Giacomo. "L'impegno finanziario, a partire dal primo marzo 2017, avrà effetti anche per gli anni 2018 e 2019 - spiega Crocetta -. Nell'immediato a beneficiarne saranno circa 1400 su 1750 identificati dalle Asp, che hanno scelto l'assegno monetario, al posto dell'assistenza tramite operatore". Per i rimanenti 350, entro la fine della prossima settimana la Presidenza della Regione, in collaborazione con l'assessorato alla Famiglia, individuerà, sulla base delle indicazioni previste all'interno della legge finanziaria che sarà pubblicata domani, risorse e modalità per l'assistenza tramite operatore. Una procedura, puntualizza il presidente della Regione siciliana che "richiede ovviamente tempi burocratici più lunghi rispetto all'assegno monetario, essendo legata anche all'esigenza di elaborazione dei piani individuali di assistenza". "Per i disabili che non sono inclusi fra i beneficiari - aggiunge Crocetta - è possibile inoltrare domanda alle Asp. Le domande dovranno essere esitate entro 90 giorni dalla richiesta". Per potere usufruire dell'assegno di cura, il beneficiario deve sottoscrivere un patto dove viene dichiarato che le risorse monetarie saranno destinate per il benessere del disabile e venga individuato il componente della famiglia che fornirà l'assistenza.