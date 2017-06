SICILIA: GERMANà AD ATTAGUILE, AP NON ASPETTA L'UNZIONE DI NESSUNO

30 giugno 2017- 19:56

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Area Popolare non è seduta ad alcun tavolo in via esclusiva, né attende l'unzione di nessuno: abbiamo un progetto politico ben chiaro che vuole riunire tutte le forze moderate centriste attorno ad un programma da condividere, com'è ovvio, con chi intende seriamente farlo, per mettere in campo una nostra candidatura". Così il deputato regionale di Ap Nino Germanà replica al segretario nazionale di Noi con Salvini Angelo Attaguile che ieri si era tirato fuori da un'alleanza in Sicilia con Forza Italia sottolineando di "non voler avere nulla a che fare" con esponenti di Ap. "Dialogare con le componenti dell'arco costituzionale che possono condividere le nostre scelte è il gioco della politica - prosegue Germanà - Ma non di quella politica populista e semina odio a cui sono abituati certi partiti esaltati, certamente. Bensì quella del confronto e dell'unione per il bene del territorio e della collettività. Questi ultimi sono concetti pressoché estranei a chi si può far chiamare onorevole solo grazie ai listini bloccati. Auspico di vedere il collega presto in corsa alle regionali affinché si misuri direttamente con la gente e non solo a suon di spot e polemiche".