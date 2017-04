SICILIA: GIAMMANCO (FI), CON FUGA IN AVANTI MUSUMECI RISCHIO SCONFITTA

28 aprile 2017- 17:35

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - "La fretta non è mai buona consigliera, con la fuga in avanti di Nello Musumeci il centrodestra si preclude una vittoria a mani basse alle prossime elezioni regionali perdendo l'occasione di tornare al governo". A dirlo è Gabriella Giammanco, portavoce Forza Italia in Sicilia, dopo l'ufficializzazione stamani della candidatura di Nello Musumeci alle regionali del prossimo 5 novembre. A sostenere il leader di Diventerà Bellissima nella corsa a governatore c'è un pezzo di Forza Italia, l'area che fa capo all'ex coordinatore azzurro, Enzo Gibiino, gli autonomisti di Gaetano Armao e Noi con Salvini. Una candidatura, quella di Musumeci, che sancisce, dunque, anche uno strappo dentro Forza Italia con il commissario Gianfranco Miccichè che nelle scorse settimane aveva sbarrato la porta alle primarie per la scelta del futuro candidato governatore e invitato gli alleati di centrodestra a non fare fughe in avanti.