SICILIA: GIAMMANCO (FI), CON FUGA IN AVANTI MUSUMECI RISCHIO SCONFITTA (2)

28 aprile 2017- 17:35

(AdnKronos) - Per Giammanco è "evidente che andando in ordine sparso il centrodestra, molto probabilmente, riconsegnerà la nostra Isola a chi fino a oggi ha governato in modo disastroso. Abbiamo il dovere di provare a esprimere una candidatura unitaria". La proposta degli azzurri, indicata dalla portavoce, è quella di aprire le trattative per individuare, "con serenità e senza veti incrociati, un candidato condiviso subito dopo le imminenti elezioni amministrative di Palermo".