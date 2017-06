SICILIA: GIAMMANCO (FI), SE GRASSO VUOLE CANDIDARSI SI DIMETTA SUBITO

20 giugno 2017- 18:17

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Se il presidente del Senato Pietro Grasso avesse già deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Sicilia dovrebbe dimettersi immediatamente. Sarebbe quanto mai inopportuno attendere oltre". Lo afferma Gabriella Giammanco, deputato e portavoce di Forza Italia in Sicilia. "Il Presidente del Senato è un organismo di garanzia - aggiunge - Per galateo istituzionale se Grasso volesse candidarsi dovrebbe lasciare da subito lo scranno più alto di Palazzo Madama. La Sicilia merita rispetto, chi ambisce a governarla non può esimersi dal seguire con rigore elementari principi di correttezza istituzionale".