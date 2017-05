SICILIA: GIAMMANCO, NOSTRO OBIETTIVO CANDIDATURA UNITARIA CENTRODESTRA

5 maggio 2017- 20:56

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "Arrivare a una candidatura unitaria alla Presidenza della Regione siciliana della coalizione di centrodestra è anche l'obiettivo di Forza Italia". Lo dice Gabriella Giammanco, portavoce degli azzurri in Sicilia replicando all'appello lanciato da Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. "Le prove tecniche per un rassemblement del centrodestra - spiega - sono già in stato avanzato alla Camera dei Deputati, dove Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno votato in modo compatto contro il provvedimento confuso e inutile della maggioranza sulla legittima difesa". "Ciò che ci sembra opportuno è aprire un tavolo di confronto che possa portare a una candidatura condivisa da tutti subito dopo le amministrative di Palermo - conclude Giammanco -. Andare divisi non paga e in passato ne abbiamo pagato le conseguenze. Ciò che Forza Italia ha chiesto è solo evitare frettolose fughe in avanti".