16 ottobre 2019- 17:09 Sicilia: governo ritira nomine Enti parco, Musumeci 'da Ars parere politico'

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "La prima Commissione parlamentare dell'Ars può esprimere valutazioni di ordine politico sulle nomine proposte dal governo per gli Enti sottoposti a vigilanza?". A chiedere un parere legale sulla questione, dandone comunicazione al presidente dell'Ars Gianfranco Miccicchè, è il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Sul tavolo i nomi proposti dal governo per la guida degli Enti Parco della Regione e la decisione, presa ieri dalla giunta, di ritirare le proposte presentate e trasmesse alla I commissione Ars. "Tale decisione - spiega il governatore - è stata assunta in quanto, come era accaduto per i già designati presidenti degli Iacp, le cronache giornalistiche hanno chiaramente evidenziato, mediante le dichiarazioni di taluni esponenti politici, che la Commissione si sarebbe indirizzata verso la scelta di esprimere un parere 'politico' sulla 'opportunità' della nomina di ciascun designato e non già, come le sarebbe imposto, un parere in ordine alla regolarità formale della procedura di nomina e sulla sussistenza dei titoli previsti dalla legge in capo al nominando".