16 ottobre 2019- 17:09 Sicilia: governo ritira nomine Enti parco, Musumeci 'da Ars parere politico' (3)

(Adnkronos) - Secondo il governatore, "è di palmare evidenza che la questione, posta nei termini sopra richiamati, investa altresì il diritto/dovere del governo regionale di procedere a compiere tutti gli atti riservatigli dalle legge, sotto il controllo del parlamento che può verificarne la legittimità ma non può sostituirsi al soggetto legittimato dalla legge a compiere le scelte discrezionali. Ancorchè la lettura della più attinente giurisprudenza di legittimità non consenta di aprire dubbi sulla interpretazione recepita e fatta propria da questo governo, - conclude - si ritiene possa esser utile, anche a tutela del lavoro dei parlamentari e della regolarità delle decisioni, richiedere un parere più articolato che mi riservo di trasmettere all’Assemblea regionale per le eventuali, opportune valutazioni conseguenti".