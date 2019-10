16 ottobre 2019- 15:55 Sicilia: governo ritira proposte nomine enti parco, Fava 'retromarcia scontata'

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Il governo Musumeci ritira le proposte di nomina avanzate per le presidenze degli Enti parco della Sicilia. La comunicazione è arrivata durante la seduta di oggi della commissione Affari istituzionali dell'Ars. "Con una comunicazione asettica dopo mesi di attese - afferma il deputato del Gruppo Misto e componente della commissione Claudio Fava - il presidente Musumeci ha comunicato oggi il ritiro delle proposte per le presidenze degli Enti parco della Sicilia. Una retromarcia scontata viste le perplessità e i dubbi che avevamo fatto emergere sulle indicazioni della giunta. Adesso il governo dia una guida adeguata a questi Enti, ascoltando i territori e le amministrazioni locali senza utilizzare la macchina regionale, come fatto fino ad ora, unicamente come centro di collocamento per il proprio personale politico".