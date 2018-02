SICILIA: GRASSO, PENTITO DI NON ESSERMI CANDIDATO? NON CONDIVIDEVO PROGETTO POLITICO

12 febbraio 2018- 12:56

Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Io pentito di non essermi candidato alla Presidenza della Regione in Sicilia? Non avevo alcuna intenzione di mettermi alla guida di un progetto politico come poi è avvenuto". Lo ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, rispondendo ai giornalisti che a Palermo gli chiedono se si è pentito di non essersi candidato alle regionali in Sicilia, come gli era stato chiesto dal Pd. Grasso ha poi ribadito che "quello era un periodo particolare al Senato perché eravamo in una fase in cui si discuteva della legge elettorale e della legge di bilancio" ecco perché "ho ritenuto di portare fino in fondo il mio impegno".