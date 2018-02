SICILIA: GUASTO A LINEA ELETTRICA, STOP A TRENI TRA FIUMETORTO E CASTELBUONO

13 febbraio 2018- 13:16

Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa tra Fiumetorto e Castelbuono, nel Palermitano a causa di un guasto alla linea elettrica. Lo stop al traffico ferroviario dalle 9.50 di stamani con i tecnici di Rete ferroviaria italiana già al lavoro per riparare il problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Cefalù e Campofelice. Per i viaggiatori del trasporto regionale è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Termini Imerese e Castelbuono. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario per i treni a lunga percorrenza.