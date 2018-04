26 aprile 2018- 07:38 Sicilia: imprenditoria giovanile, al via 'We want you'

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - 'We want you' è l’iniziativa, promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria Palermo e Ance - rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi - che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che sarà presentata oggi, alle ore 12, nella sede della Camera di Commercio. "É la prima collaborazione tra i gruppi dei giovani imprenditori maggiormente rappresentativi in Sicilia - Confcommercio, Sicindustria ed Ance - e si pone l’obiettivo di stimolare la creazione di attività innovative", si legge in una nota.