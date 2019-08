8 agosto 2019- 15:10 Sicilia: intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza

Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - Formare dipendenti pubblici per l'assistenza di base e di urgenza alle popolazioni colpite da catastrofi. E' questo l'obiettivo dell'accordo, primo in Italia, firmato oggi a Palermo tra l'Ordine dei medici del capoluogo siciliano e la Regione. La Regione si occuperà di potenziare e garantire l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, rafforzando la capacità istituzionale di tutti i soggetti pubblici locali che operano, con ruoli e funzioni diverse, nei servizi di Protezione civile, sociali e del lavoro. L'Omceo invece dovrà implementare le conoscenze professionali del personale che lavora nell’ambito della Regione siciliana nei servizi di emergenza-urgenza. A sottoscrivere l'accordo sono stati l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla e il presidente dell'Ordine Toti Amato. Una collaborazione pensata "per estendere competenze, qualità ed efficacia delle risposte di Protezione civile a tutti i soggetti impegnati nella risposta del territorio in situazioni di emergenza" ha precisato Lagalla.