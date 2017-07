SICILIA: INTESA REGIONE-ANPAL, AL VIA PROGETTO SU DIGITALIZZAZIONE

10 luglio 2017- 15:26

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - La Sicilia punta sulla digitalizzazione. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra l'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e l’assessorato alla Formazione per realizzare interventi su tre livelli: formazione dei giovani che hanno completato il percorso scolastico; aggiornamento dei lavoratori che operano in settori 'simili'; riconversione di lavoratori provenienti da 'altri settori' a rischio di espulsione dai processi produttivi. "La Sicilia si avvia a una grande innovazione legata alla digitalizzazione, ma mancano le professionalità per far fronte alla mole di lavoro che è prevista" dice Bruno Marziano, assessore regionale alla Formazione e Istruzione, che questa mattina insieme con il presidente nazionale dell’Anpal, Maurizio Del Conte, ha presentato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, il protocollo d’intesa relativo al progetto 'Sicilia Digitale'. L'iniziativa prevede una serie di misure per la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa nel settore della digitalizzazione."Giusto per fare qualche esempio – spiega l'assessore - penso non solo ai giovani che hanno appena finito la scuola ma anche ai lavoratori che in qualche modo hanno già competenze nel settore informatico e digitale come gli operatori dei call center che potranno essere aggiornati, o ai lavoratori della Formazione che possono essere riqualificati, o anche a chi proviene dal settore della metalmeccanica, perché le opere di digitalizzazione richiedono tecnici informatici ma anche personale per le opere infrastrutturali o per la posa dei cavi". Le risorse saranno individuate attraverso i fondi comunitari e entro il prossimo 20 luglio sarà attivo un tavolo tecnico e saranno dettate le linee operative degli interventi.