SICILIA: INTESA REGIONE-ANPAL, AL VIA PROGETTO SU DIGITALIZZAZIONE (2)

10 luglio 2017- 15:26

(AdnKronos) - "Nella fase di avvio del progetto - spiega l'assessore - puntiamo a dare sbocco lavorativo alle prime 300 persone, questo sarebbe un obiettivo importantissimo da raggiungere. Naturalmente sarà solo il primo step, i posti da occupare in questo settore saranno migliaia e il protocollo prevede un accordo con le 25 aziende che hanno siglato l’intesa a livello nazionale". Per il presidente dell’Anpal, Maurizio Del Conte, "la collaborazione fra la Regione e l’Anpal è il segnale concreto della capacità di dare vita a progetti sul territorio che coinvolgano sia il livello locale che le strutture nazionali". "La digitalizzazione è un’opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, ma servono e serviranno nuove competenze - conclude -. Siamo di fronte ad un’occasione di sviluppo occupazionale di qualità e questo protocollo avvia un progetto importante, anche perché va nella direzione giusta: la formazione deve sempre partire dalle richieste del mercato del lavoro e non deve essere imposta dall’alto. Sono convinto che questo progetto farà fare strada alla Sicilia". Il protocollo di intesa è stato sotto scritto anche dall’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali Carmencita Mangano.