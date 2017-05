SICILIA: INTESA SNAV-FEDERALBERGHI, SCONTI PER CHI PRENOTA ALLE EOLIE

30 maggio 2017- 10:16

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Incentivare i flussi turistici sulla direttrice Napoli-Eolie. E' l'obiettivo dell'accordo siglato tra la Snav e Federalberghi Isole Eolie, che punta a ridurre il costo dei collegamenti in combinazione al soggiorno nell’arcipelago eoliano, premiando in particolar modo chi prenota prima. L'associazione albergatori estende così di fatto anche ai mezzi veloci che coprono la tratta Napoli-Eolie le agevolazioni già attivate sulle navi e sulle altre tratte per i periodi di bassa stagione. "Attraverso questa partnership - sottolinea il comandante Raffaele Aiello, amministratore delegato di Snav - intendiamo agevolare quanti decideranno di visitare le Isole Eolie con particolare riguardo a chi prenoterà con maggiore anticipo".La convenzione prevede, infatti, uno sconto del 20 per cento per quanti prenoteranno il proprio biglietto su un mezzo Snav, entro il 30 giugno, attraverso il portale di destinazione www.loveolie.com (sezione collegamenti esterni da Napoli), utilizzando un codice sconto rilasciato dalle strutture ricettive di Federalberghi aderenti all’iniziativa. Lo sconto sarà, invece, del 10 per cento per le prenotazioni effettuate entro l’1 luglio. Allo stesso tempo, le strutture associate a Federalberghi Isole Eolie si impegnano a riconoscere ai clienti Snav uno sconto del 15 per cento per prenotazioni finalizzate entro il 30 giugno o per soggiorni settimanali. Lo sconto scende al 10 per cento per prenotazioni a partire dall’1 luglio per soggiorni di almeno tre notti.Soddisfatto anche il presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole minori, Christian Del Bono: "Da oggi anche Snav diventa prenotabile attraverso www.loveolie.com a condizioni particolarmente favorevoli. La ratio è quella di continuare a far crescere questa importante piattaforma di servizi in modo da offrire una visione complessiva del sistema turistico Isole Eolie".