31 luglio 2019- 17:27 Sicilia: istituita Consulta infrastrutture e trasporti

Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Infrastrutture e trasporti, la situazione nell’Isola è drammatica. I siciliani ancora oggi sono costretti a percorre strade colabrodo con cantieri bloccati e migliaia di edili senza occupazione. E’ necessario intervenire subito sbloccando fondi, che ci sono, fare ripartire i cantieri e controllare l’andamento dei lavori. Per questo l’istituzione della Consulta regionale è un buon inizio. Lo avevamo chiesto da tempo e oggi con l’assessore Falcone e i vertici di Anas e Rfi è stato dato il via a questo organismo". Così il segretario generale di Uil Sicilia Claudio Barone. "Il prossimo settembre è prevista la prima riunione - aggiunge - La Consulta servirà a monitorare le opere pubbliche in corso o di prossimo avvio, ma anche ad accogliere indicazioni utili per superare gli ostacoli che troppo spesso hanno ritardato la realizzazione dei lavori e per tutelare gli edili che oggi rischiano di non avere più ammortizzatori sociali".