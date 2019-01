16 gennaio 2019- 19:18 Sicilia: legale Montante, dubbi su serenità giudici

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "E' inevitabile, quanto comprensibile e logico, che il dottor Montante nutra sospetti sulla parzialità di giudizio nei suoi confronti". A scriverlo, nero su bianco, nell'esposto mandato oggi al Csm, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Procuratore generale della Corte di Cassazione, è l'avvocato Carlo Taormina, che difende l'ex Presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, in carcere per corruzione dallo scorso maggio. Il legale ricorda quindi la richiesta di rimessione del processo presentata nei giorni scorsi e che verrà trattata dalla Cassazione prossimamente. "Come fare a non dubitare della serenità" dei giudici, scrive Taormina, "di fronte alla stranezza che nessuno, dicasi nessuno, dei magistrati inquirenti, pure frequentati e praticati familiarmente, come e più dei magistrati giudicanti" "abbia mai sentito il bisogno di astenersi?". L'avvocato Taormina ricorda, ancora, le condizioni di salute di Montante. "Va detto che due accertamenti sono stati sollecitati intorno alle gravissime condizioni di salute del dottor Montante e i risultati sono stati sempre e assolutamente confronti alle ipotesi formulate dalla difesa, in punto di causali e di gravità delle condizioni".