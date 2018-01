SICILIA: LEGALE MORI, POLEMICHE INUTILI, M5S VADA A LEGGERSI SENTENZE DEFINITIVE

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Prima di parlare di 'assoluzione preventiva', come ha detto il deputato M5S Cancelleri, o di 'disonore' come ha detto Fabrio Granata, li invito ad andarsi a leggere le sentenze, l'ultima, dell processo Mori-Obinu, passata in giudicato l'8 giugno 2017, e capirebbero che l'assoluzione c'è già stata. Ma, soprattutto, capirebbero che si tratta di una persecuzione giudiziaria". Lo ha detto alll'Adnkronos l'avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, al centro di una polemica per la presentazione del docufilm 'Generale Mori, l'Italia a testa alta', che si terrà mercoledì all'Assemblea regionale siciliana. Milio parla di "polemiche inutili" per la scelta del luogo in cui verrà proiettato il documentario.